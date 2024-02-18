شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقريرا عن مصابي الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه الطبي إعداد تقارير عن مصابي الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالتنسيق مع الأجهزة الطبية فى تلك الأندية، فى ضوء التحضير لمعسكر الفراعنة المقبل.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، فى مباراة البنك الأهلي وزد، التى أقيمت عصر اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.

ويعقد حسام حسن اجتماعاً مع روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعات مستمرة مع جهازه المعاون، من أجل وضع الرتوش النهائية، حول معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل، قبل المشاركة في الدورة الودية المقرر إقامتها فى الإمارات برفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

واستقر حسام حسن على توزيع جهازه المعاون لحضور مباريات دوري Nile، خلال الفترة المقبلة، كما سيحضر نهائي كأس مصر بالسعودية بين الأهلي والزملك والمحدد له 12 مارس المقبل، حتى يستقر على اختيارات اللاعبين بشكل نهائي للمعسكر المقبل.