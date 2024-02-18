شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط ضغطا مكثفا من فريق بيراميدز، وسجل هدفين لكن تم إلغاؤهما بداعى التسلل، واستمر ضغط الفريق السماوى وسط غياب لخطورة زعيم الثغر الذى أكتفى بالتأمين الدفاعى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى.. المهدى سليمان فى حراسة المرمى - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - هشام صلاح - ناصر ناصر - خالد الغندور - كريم الديب - عبد الغنى محمد - شريف رضا - عمرو صالح - بنجامين بواتينج.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعدما لعب زعيم الثغر 10 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 12.