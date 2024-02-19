رسميا.. الإسماعيلي ينجح في إنهاء مشكلة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الإسماعيلي النجاح في إنهاء مشكلة لاعب الفريق خالد النبريص، عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي: "نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية".

الجدير بالذكر انضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في انتقالات يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

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