"إسقاط عضوية مرتضى منصور".. 8 قرارات لمجلس إدارة الزمالك بعد اجتماع ناري اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الزمالك اتخاذ العديد من القرارات الهامة، خلال اجتماع المجلس الذي أقيم اليوم الأحد داخل مقر النادي.

وكشف النادي في بيان له عن مناقشة المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي.

وأضاف بيان النادي أنه تم مناقشة ما عرضه حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الزمالك حسب البيان الرسمي كالتالي:

1- إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

2- ناقش المجلس ما عرضه حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009 عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي، وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض حسين السيد في تطبيق اللائحة.

3- اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

4- إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يتناسب مع القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

5- التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

6- التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

7- الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.

8- الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاون مثمر وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك.

واختتم الزمالك بيانه: "في النهاية يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لفريق كرة القدم غداً مع عودة مباريات مسابقة الدوري المصري بعد فترة التوقف، تحت القيادة الفنية الجديدة وفي ثوب الزمالك الجديد، والتوفيق لكل ما هو زملكاوي".

اقرأ أيضًا:

"15 عاما من انقطاع الود".. تاريخ زيارات الأهلي والزمالك بداية من صالح سليم وزامورا (فيديو وصور)