شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى تتوج ببطولة اسكواش أون فاير بعد الفوز على تينى جليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت عرفي في الدور النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 88 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-1, 9-11, 8-11, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.