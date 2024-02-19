شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يساند محمد عبد الشافى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

حرص إمام عاشو لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على دعم ومساندة محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الزمالك، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

يزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك غدًا، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

استمرار غياب خالد عبد الفتاح عن الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى

يواصل خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للنادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة ميدياما الغانى بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى أربطة القدم.

كولر يعيد رضا سليم لتشكيل الأهلى أمام ميدياما الغانى فى دورى الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة لاعبه المغربى رضا سليم لتشكيل المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام ميدياما الغانى وذلك بديلا لحسين الشحات لاعب الفريق.

كولر يتحدث مع نجوم الأهلى عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة قبل مواجهة ميدياما

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى تعادل فيها المارد الأحمر سلبيا، وشهدت إهدار فرص سهلة بالجملة أمام المرمى.

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

حافظ فريق الكرة بالنادى الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

انضمام محمد يوسف للجنة الفنية باتحاد الكرة

تقرر انضمام محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، للجنة الفنية باتحاد الكرة تحت قيادة علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، خاصة بعد اعتذار الأول عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للمنتخب الأول.

طبيب الأهلي يبحث ترتيبات جراحة الركبة لـ"أليو ديانج"

يبحث أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، ترتيبات جراحة الركبة التى من المقرر أن يخضع لها المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال الساعات المقبلة.