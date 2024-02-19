شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: زيارة الأهلي للنادى تصحيح للمسار وعودة للطريق السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بزيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء غدا في بادرة اعتبرها العودة للطريق الصحيح.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "قررنا تطبيق اللائحة على لاعبي 2009 بسبب أحداث مباراتهم مع الأهلي لإثراء العلاقة الطيبة بين الناديين، وصغر سن اللاعبين دفعهم لهذه التصرفات".

وعن إسقاط عضوية مرتضى منصور قال سالم أن القرار اتخذه مجلس الزمالك وفقا للائحة والاشتراطات الخاصة بالعضوية العاملة وهو قرار جاء بعد دراسة الموقف كاملا.

وعاد سالم للحديث عن زيارة الأهلي للزمالك قائلا: "أعتبر مبادرة الأهلي تصحيح للمسار الذى كان غير سليما في الماضي، وسنرحب بهذه الزيارة وفي حال تلقينا دعوة مماثلة من الأهلي لن نتردد في قبولها".