شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: الأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى، وبيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث، والأشعة تثبت إصابة مروان محسن بقطع فى الرباط الخارجي للركبة.
مجلس إدارة الزمالك يقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور طبقا للائحة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضي منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12.
الأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى
أجرى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشعة على الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعة الذى أقيم يوم الخميس الماضى
بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث
حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..
انتهت مباراة إنبى وسموحة، التى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.
أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيادة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين موعدًا للزيارة.
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