7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أجرى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشعة على الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعة الذى أقيم يوم الخميس الماضى

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث