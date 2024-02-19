شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: رمضان صبحى يقترب من تجديد عقده مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، يقترب من تجديد عقده مع الفريق السماوي، وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه التليفزيوني على قناة أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى للأهلي أو بيراميدز".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب مهم، ومؤثر مع الفريق السماوي، واقترب من تجديد تعاقده لينهى الجدل حول رحيله".

وفي سياق متصل، كانت تقارير قد ذكرت أن هناك محاولات قام بها بعض الوسطاء لإعادة رمضان صبحي لصفوف الأهلي، ولكنها جميعا باءت بالفشل، نظرًا لتمسك إدارة الأهلي بقرارها الرافض لعودة رمضان صبحي مرة أخرى، وأن رمضان صبحي على أتم الاستعداد لإعلان اعتذاره للنادي وجماهيره من أجل العودة لارتداء القميص الأحمر مرة أخرى وهو ما تم رفضه.

على الجانب الآخر لا يزال الخلاف المالي حائلا دون توصل رمضان صبحي لاتفاق مع الزمالك، في ظل المفاوضات الدائرة بين الطرفين.