شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على قطر وتتوج بالبطولة الودية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب كرة السلة رجال على نظيره قطر فى ختام البطولة الودية التى تقام بالدوحة بنتيجة 82/ 67.

وصعد منتخب السلة إلى نهائي البطولة بعد الفوز فى أول جولتين أمام البحرين ثم الأردن.

ويرافق البعثة فى قطر مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أحمد ابوالعلا بيبو، يوسف شوشة، أنس اسامة، أحمد عادل، عمر طارق، باتريك يوسف، خالد عبد الناصر، يوسف رفعت، كريم حاتم، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، هيثم كمال أحمد ياسر ريحان، سيف قيدار هنداوي.