شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يتوج ببطولة اسكواش أون فاير بعد الفوز على ايكار بجاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج البطل المصري يوسف سليمان، ببطولة اسكواش أون فاير التي استضافتها واشنطن خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز يوسف سليمان في مباراة الدور النهائي على الإسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 10-12, 11-3.

وكانت أمينة عرفي قد توجت بنفس اللقب في منافسات السيدات، وفازت عرفي في الدور النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 88 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-1, 9-11, 8-11, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، هم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.

و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.