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الاتحاد يتغلب على الرياض بثنائية حمدالله

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الرياص - اسماء السيد - جدة: تغلب فريق الاتحاد على ضيفه الرياض بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك ضمن ختام منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين "روشن السعودي".

وافتتح فريق الاتحاد نتيجة المواجهة مبكراً عند الدقيقة الـ 11، عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله ، في حين تمكن اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 90+6. وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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