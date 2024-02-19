أمير هشام: مجلس الزمالك ارتكب مخالفة جسيمة في إسقاط عضوية مرتضى منصور

ياسر رشاد - القاهرة - استعرض الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس الخطأ الذي وقع فيه مجلس إدارة نادي الزمالك، بإسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

إقرأ أيضًا..

وأكد أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، ارتكب مخالفة جسيمة في إجراءات إسقاط عضوية مرتضى منصور الرئيس السابق.

وتابع هشام: "مجلس إدارة الزمالك كان عليه إحالة مرتضى منصور للتحقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وفي حال الرغبة في إسقاط عضويته، كان عليه اتباع اللائحة".

وأضاف: "كان لا بد من تطبيق اللائحة وإيقافه لحين أمره على الجمعية العمومية القادمة لإسقاط عضويته، لكن ليس من حق المجلس اتخاذ قرار الإسقاط دون عرض الأمر على الجمعية العمومية".