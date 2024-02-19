كاف يعاقب منتخب مالي بسبب حكم مصري

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات على منتخب مالي، بعد الاعتداء على الحكم المصري محمد عادل، في بطولة كأس أمم أفريقيا

وكانت شهدت مباراة منتخب مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، اعتداء اللاعبين على الحكم محمد عادل.

وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث شهدت الدقيقة الأخيرة ركنية لصالح مالي، ولكن الحكم المصري أطلق صافرته قبل تنفيذها.

وعقب المباراة تجمع اللاعبين حول محمد عادل، والذي أشهر البطاقة الحمراء لـ هاماري تراوري الذي كان يحاول الاعتداء عليه.

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وقال الكاف في بيانه، أنه تم اتهام الاتحاد المالي بسوء السلوك، بعد الأفعال غير الرياضية تجاه حكم المباراة.

وتم إصدار قرار ضد هاماري تراوري، لاعب مالي، بعقوبة إيقاف لمدة 4 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ في حالة تكرار الأمر يتم تطبيقهم.

وقرر الكاف تغريم الاتحاد المالي، 10 آلاف دولار أمريكي، بسبب ما فعله الجهاز الفني واللاعبين، وتغريم الاتحاد الإيفواري 5 آلاف دولار أمريكي بتهمة سوء سلوك الفريق.

ووجه الكاف، اتهامًا للاعب منتخب السنغال، كيربيين دياتا، بتشويه سمعة الاتحاد الإفريقي، بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب وداع البطولة، وتم إيقافه 4 مباريات، منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف دولار، والاتحاد السنغالي 5 آلاف لسوء سلوك الفريق.