بـ10 لاعبين.. ميلان يسقط أمام مونزا بسيناريو مثير في الدوري الإيطالي

سقط الفريق الكروي بنادي ميلان أمام نظيره مونزا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخسر فريق ميلان أمام نظيره مونزا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب يو باور ستاديوم، لحساب منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

أنهى فريق مونزا الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة بأقدام بيسينا وداني موتا في الدقائق 45 من ركلة جزاء، و6+45.

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ومع انطلاق شوط المباراة الثاني منح حكم المباراة الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ميلان، بطاقة حمراء بعدما تعدى بالضرب على أرماندو إتزو مدافع مونزا، في وسط الملعب، ليضطر الروسونيري لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52.

وجاء الهدفين الثالث والرابع لصالح فريق مونزا عن طريق، وارن بوندو في الدقيقة 90، ولورينزو كولومبو 5+90.

وأحرز هدفي ميلان الثنائي جيرو في الدقيقة 64، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 88.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد فريق مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.