ملف الخليج 365.. إسقاط عضوية مرتضى.. زيارة الخطيب للزمالك.. وإصابة عبد الشافي بالصليبي



محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأحد، أبرزها إسقاط عضوية مرتضى منصور، وزيارة الخطيب لنادي الزمالك، وإصابة عبد الشافي في الرباط الصليبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"إسقاط عضوية مرتضى منصور".. 8 قرارات لمجلس إدارة الزمالك بعد اجتماع ناري اليوم الأحد

أعلن مجلس إدارة الزمالك اتخاذ العديد من القرارات الهامة، خلال اجتماع المجلس الذي أقيم اليوم الأحد داخل مقر النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الونش.. الزمالك يعلن إصابة عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض الظهير الأيسر للفريق محمد عبدالشافي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات التي أجراها خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عودة العلاقة التاريخية".. مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك غدا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، زيارة نادي الزمالك، غدا الإثنين لتلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول رد للزمالك على تلبية الأهلي لدعوة زيارة النادي

رد نادي الزمالك على تلبية الأهلي لدعوة زيارة القلعة البيضاء عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الإسماعيلي ينجح في إنهاء مشكلة جديدة

أعلن نادي الإسماعيلي النجاح في إنهاء مشكلة لاعب الفريق خالد النبريص، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يضع المدة بنفسه".. الخليج 365 يكشف تجهيز الزمالك عقدًا تاريخيًا للتجديد مع شيكابالا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

حضر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يحكمنا الاحترام المتبادل".. الجارحي يعلق على زيارة مجلس الأهلى لنادي الزمالك

علق عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، محمد الجارحي، على قرار زيارة الزمالك غدا الإثنين، وتلبية دعوة مجلس الإدارة القلعة البيضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سجل وصنع".. عمر مرموش يتألق في مباراة فرايبورج بالدوري الألماني

سجل اللاعب المصري عمر مرموش، لاعب فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، هدف التقدم لفريقه في مرمى فرايبورج، في اللقاء الذي يجمع بينهما في الجولة الـ22 بالدوري الألماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سجل".. تريزيجية يقود طرابزون للفوز على بيندك سبور بالدوري التركي

تمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجية، من قيادة فريقه طرابزون سبور لتحقيق الفوز على حساب نظيره بيندك سبور، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري التركي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا