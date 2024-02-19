شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف الاتصالات مع بوطيب لحل أزمة مستحقاته وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، لحل أزمة مستحقاته لدى النادى وديا، خاصة أنه حصل على حكم فى القضية.

وتبلغ مستحقات بوطيب لدى نادى الزمالك مليونا و900 ألف يورو، لذلك يسعى الزمالك للتواصل مع اللاعب وحل الأزمة وديا تجنبا للتعرض لإيقاف القيد مرة أخرى.

وكشف مصدر بالزمالك أن الاتجاه للتفاوض مع اللاعب أن يحصل على جزء من مستحقاته، على أن يتم سداد الباقى على دفعات تتم تسويتها مع خالد بوطيب وديا.

كما يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لمحاولة حل أزمة مستحقات البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق قبل يوم 30 أبريل القادم.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 450 ألف دولار بعد رحيله عن الفريق عام 2021.