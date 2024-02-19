شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة هيوستن للاسكواش بعد الفوز على مازن هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي استضافتها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، هم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.