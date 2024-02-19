شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للجونة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

ويسعى أيمن الرمادى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد السقوط المفاجئ أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الماضية من الدورى.

وحذر أيمن الرمادى من خطورة فريق الجونة الذى يمر بمستويات مميزة في الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة.

من جانبه، استقر أيمن الرمادى على إعادة النيجيري جون إيبوكا للتشكيل الأساسى في مباراة الجونة، لتعويض غياب أحمد ياسر ريان الذى تم طره في مباراة الإسماعيلى الماضية، وتم إيقافه مباراتين ليغيب رسميا عن مواجهة الجونة وبلدية المحلة.

ويعول أيمن الرمادى على سرعات وإمكانيات جون إيبوكا في قيادة الفريق لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، كما يستعيد فريق سيراميكا خدمات أحمد هانى أمام فريق الجونة، بعدما غاب أمام الإسماعيلى، للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دور Nile برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.