ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 25 والهدافين

يكشف موقع كورة “365”، عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين من هذا الموسم 2023-2024.

انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، مساء يوم الأحد، بسقوط ميلان المثير أمام مونزا.

شهدت هذه الجولة أيضاً، فوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا برباعية دون رد، كما انتصر روما على فروزينوني بثلاثية نظيفة.

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ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، ويليه يوفنتوس بـ 54.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 25

1 -إنتر ميلان، 63 نقطة.

2 -يوفنتوس، 54

3 -ميلان، 52

4 -أتالانتا، 45

5 -بولونيا، 45

6 -روما، 41

7 -فيورنتينا، 38

8 -لاتسيو، 37

9 -نابولي، 36

10 -تورينو، 36

11 -مونزا، 33

12 -جنوى، 30

13 -ليتشي، 24

14 -أودينيزي، 23

15 -فروزينوني، 23

16 -إمبولي، 22

17 -ساسولو، 20

18 -هيلاس فيرونا، 20

19 -كالياري، 19

20 -ساليرنيتانا، 13

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1 لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 20 هدفًا.

2 دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 13

3 أوليفيه جيرو، ميلان، 12

4 ماركوس تورام، إنتر ميلان، 10

5 ماتياس سولي، فروزينوني، 10

6 دومينيكو بيراردي، ساسولو، 9

7 هاكان تشالهان أوغلو، إنتر ميلان، 9.

8 جوشوا زيركزي، بولونيا، 9 .

9 ألبرت جوذموندسون، جنوى، 9

10 روميلو لوكاكو، روما، 9 أهداف.