مدة غياب صادمة لـ جوتا مع ليفربول بعد إصابته

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة برينتفورد.

وكان جوتا، قد تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث شارك محمد صلاح بدلًا منه.

وأشارت التقارير عقب المباراة إلى احتمالية إصابة اللاعب البرتغالي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولكن حتى الآن لم يقدم الريدز أي تحديث حول طبيعة الإصابة.

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وبحسب صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإنه لا صحة لوجود إصابة خطيرة في الركبة تحتاج إلى جراحة.

وأوضحت أن جوتا يعاني من تمزق في أربطة الركبة الخلفية، وسيغيب لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين عن ليفربول.

والجدير بالذكر أن جوتا، شارك في 28 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الكروي الجاري، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 4 آخرين في كل المسابقات.