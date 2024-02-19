"قمة في الدوري ومونديال الشاطئية".. جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات المهمة، في الدوري الإنجليزي والمصري، بالإضافة إلى الدوري الإسباني.

ويحتضن استاد الإسماعيلية مباراة القمة المصرية بين الكبيرين الإسماعيلي والزمالك.

وفي الدوري الإنجليزي، يسعى نادي إيفرتون للفوز على كريستال و الخروج من مثلث الهبوط، ولكن كريستال يريد الثأر بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد إيفرتون.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

فيوتشر ضد المقاولون العرب - 4 مساء - ontime sports 2

الزمالك ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ontime sports 1

كأس العالم للكرة الشاطئية

مصر ضد الولايات المتحدة الأمريكية - 1.30 ظهرا - beIN SPORTS

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد جيرونا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

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