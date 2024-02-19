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أحمد شوبير: زيارة إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك تستهدف نبذ التعصب الجماهيري

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الاعلامي أحمد شوبير، عن الزيارة المنتظرة اليوم من إدارة الأهلي الى مقر نادي الزمالك، مشيرا الى انها خطوة جيدة لصفحة جديدة بين قطبي الكرة المصرية.

وأكد شوبير في تصريحاته عبر برنامجه “ملعب أون”، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، أن هي دي الروح اللي كان نفسنا فيها من زمان".

وتابع:" الزيارة المرتقبة من إدارة الأهلي لنادي الزمالك غدًا، حدث تاريخي لم يحدث منذ زمن، مشيرا الى انها صفحة جديدة ستنعكس على جماهير الناديين بكل تأكيد لنبذ التعصب".

وأكمل:" نادي الزمالك يستعد على أعلى مستوى بكل حب واحترام لاستقبال إدارة النادي الأهلي، موضحا هذا هو ما افتقدناه فى فى الفترة الاخيرة".
 

فيديو.. أحمد شوبير يعلق على زيارة إدارة الأهلى إلي نادي الزمالك

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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