شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص كريستو قبل إعلان قائمة رحلة غانا لمواجهة ميدياما بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الأهلى لاختبار طبى لحسم موقفه من السفر مع المارد الأحمر إلى غانا غداً، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو بدأ مرحلة الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المحدد للاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا على أن يحسم الاختبار الطبي موقفه النهائي من العودة لمباريات الأهلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.