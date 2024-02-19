شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن الفوز الثالث تاريخياً على الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الثالث تاريخياً على فريق الجونة عندما يلتقى الفريقان فى الرابعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر في دورى Nile.

وتواجه فريق سيراميكا مع الجونة من قبل في 4 مواجهات سابقة قبل مواجهة الثلاثاء، نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسر أخرى، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف، بينما سجل الجونة 7 أهداف، ودائما ما تشهد مباراتهما تسجيل الأهداف من كلا الفريقين، حيث لم يخرج أي فريق بنظافة الشباك.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دور Nile برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وتعاقد سيراميكا مع محمد سامى، ونور علاء من النجوم، وإبراهيم محمد من العبور، وعلاء شعبان من مصر للتأمين، والنيجيرى فيبو أكيم من بلدية المحلة، واستعاد المغربى أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للجونة، ورحل عن الفريق كل من محمود زلاكا إلى بيراميدز، والثلاثى رشيد أحمد وعبد الرحمن البانونى ومحمود نبيل إلى زد، ومحمد عنتر والنيجيرى أديوى معز إفيلوا إلى المقاولون العرب، وحمزة مجدى وشريف دابو إلى الداخلية.