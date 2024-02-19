شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه أمريكا اليوم فى كأس العالم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم، الاثنين، مع نظيره الأمريكى فى الجولة الثالثة بالدور الأول فى طار منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى الإمارات.

وودع منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية التى تحتضنها الإمارات بعد فوز البلد المضيف على أمريكا فى لقاء الجولة الثانية وخسارة الفراعنة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6 - 2 فى المباراة التى جمعت المنتخبين.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية بكأس العالم كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى على صاصا، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى لوحا، إسماعيل بهجت.