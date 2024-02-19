شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دور الـ8 بدورى رجال الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى أولى جولات دور الـ8 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 4 مواجهات.

وتشهد مواجهات هذا الدور لقاءات بين كل من: سموحة مع بتروجت وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع ايسترن كومبانى والزمالك مع طلائع الجيش.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.