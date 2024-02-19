شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة ميدياما الغانى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على عودة عمرو السولية لاعب خط وسط المارد الأحمر للتشكيل الأساسى لتعويض غياب مروان عطية عن اللقاء بداعى الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بجانب غياب أليو ديانج بسبب الإصابة، كما يجري المدرب السويسري تغييرات على خط هجوم المارد الأحمر بإشراك الوافد الجديد وسام أبو على بعد تعافيه من الإصابة بجانب عودة محمود كهربا للتشكيل بعد مشاركته كبديل فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتغادر بعثة فريق الكرة متوجهة للاراضى الغانية غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة لخوض مباراة ميدياما.

وقام الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء ترتيبات السفر من حجز تذاكر الطيران والإقامة هناك بالإضافة إلى منح اللاعبين التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المُنتشرة هناك خاصة الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق في رحلات أفريقية قبل ذلك.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.