شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة بلدية المحلة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري، حيث من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للقاء المرتقب.

ويعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل للفريق أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.