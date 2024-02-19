شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تجهز احتفالية خاصة لجمال علام بعد فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة احتفالية خاصة لجمال علام، رئيس الاتحاد، بمناسبة فوزه مؤخراً برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، على أن تقام الاحتفالية عقب عودة الوفد المصرى من تونس، ويضم جمال علام ووليد العطار المدير التنفيذي وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

وفاز جمال علام برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الأفريقي كمراقبين.