إيفرتون في إختبار صعب أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيفرتون مباراة صعبة أمام نظيره كريستال بالاس مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الإنجليزي.

ويستضيف ملعب جوديسون بارك، مباراة إيفرتون ونظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر، بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة جمعها من 24 مباراة، فيما يقع كريستال بالاس في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 24 نقطة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال الوصيف، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويأتي أستون فيلا رابعًا برصيد 49 نقطة.