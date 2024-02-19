صبحي في حراسة المرمى والسعيد بالوسط.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية، على خطة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، خلال المران الختامي أمس الأحد.

وعلم موقع "الخليج 365" أن المدير الفني البرتغالي، استقر على الدفع باللاعب الجديد عبدالله السعيد من بداية المباراة في منتصف الملعب، بينما يلعب السنغالي إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة الثنائي فتوح ومحمد عبدالشافي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: إبراهيما نداي ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي.

الوسط: ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا، وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومحمود شيكابالا.

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