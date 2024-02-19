شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواجه المقاولون العرب فى الجولة الـ"13" للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان مودرن فيوتشر قد خسر مباراة الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، فيما خسر المقاولون العرب من انبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل لقاءاً وحيداً، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 19.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفني لمودرن فيوتشر، لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق في مباراة اليوم بعدما خسر مباراته الأولى أمام بلدية المحلة بالجولة الأخيرة للمسابقة عقب توليه المسئولية الفنية لفيوتشر خلفاً لحسام حسن الذى تولى تدريب منتخب مصر.

وفي المقابل طالب محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتصحيح مسار ذئاب الجبل في جدول الدوري والتخلص من مراكز القاع.