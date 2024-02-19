شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعدل موعد السفر لغانا بسبب بيرسى تاو ووسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، سبب قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى تأجيل سفر بعثة فريق الكرة لغانا 24 ساعة لتتوجه الأربعاء بدلا من الثلاثاء استعداداً لمواجهة ميدياما المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كولر قرر تأجيل سفر الأهلى لغانا ليكون الأربعاء بدلا من الثلاثاء بسبب رغبته فى الوقوف على تطورات تأهيل الثنائى بيرسى تاو ووسام أبو على ومدى قدرتهم على مرافقة البعثة من عدمه".

ويخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق، لتحديد مصيره من رحلة المارد الأحمرإلى غانا فى ظل معاناة اللاعب من إجهاد شديد بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار وتوج منتخب الأفيال بطلا لها.

وغاب بيرسى تاو، عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري بسبب الإجهاد ويترقب الجهاز الفني فحص اللاعب لتحديد موقفه من مباراة ميدياما الغانى.

ومنح الجهاز الطبي بالأهلى وسام أبو علي تطعيمات السفر لغانا ليصبح جاهزاً لمرافقة المارد الأحمر في الرحلة المقبلة.

وكان سام أبو علي قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.