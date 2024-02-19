شكرا لقرائتكم خبر عن "عظمة زائدة بالركبة" تدفع الأهلى للموافقة على سفر ديانج للنمسا للخضوع للجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى قرر سفر لاعبه المالى أليو ديانج للنمسا لإجراء جراحة الركبة هناك، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "عظمة زائدة فى ركبة أليو ديانج دفعت الأهلى للموافقة على سفره للنمسا للخضوع لجراحة عاجلة هناك للتخلص منها".

ويضيف شوبير: "جراحة ديانج من المقرر أن تبعده عن الملاعب فترة شهر ونص حتى ينتهى من التأهيل".

ويبحث أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، ترتيبات جراحة الركبة التى من المقرر أن يخضع لها المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال الساعات المقبلة.

وتأكد غياب ديانج عن مباراة الأهلى أمام ميدياما الغاني، المحدد لها الجمعة المقبلة بسبب الإصابة، ويعاني ديانج من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام.

وغاب ديانج عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي بسبب الإصابة.