شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مجلس الأهلى لن يناقش أزمة كهربا فى زيارة الزمالك.. وشوقى سيغيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لنادى الزمالك المقرر لها اليوم الاثنين لن تشهد مناقشة أية عالقة بين الناديين وعلى رأسها أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.
وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "زيارة مجلس الأهلى للزمالك اليوم ليس لها جدول أعمال ولن تشهد مناقشة أى ملفات عالقة بين الناديين ولن يتم التطرق لمناقشة أزمة كهربا، هي زيارة لإزالة الرواسب القديمة بين الناديين والتأكيد على عمق علاقاتهم التاريخية".
وتابع شوبير: "سيغيب عضوين من أعضاء مجلس إدارة الأهلى عن زيارة الزمالك اليوم أحدهم الدكتور محمد شوقى لظروف خارجة عن إرادته".
ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.
وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.
يذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية
كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.
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