شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مجلس الأهلى لن يناقش أزمة كهربا فى زيارة الزمالك.. وشوقى سيغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لنادى الزمالك المقرر لها اليوم الاثنين لن تشهد مناقشة أية عالقة بين الناديين وعلى رأسها أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "زيارة مجلس الأهلى للزمالك اليوم ليس لها جدول أعمال ولن تشهد مناقشة أى ملفات عالقة بين الناديين ولن يتم التطرق لمناقشة أزمة كهربا، هي زيارة لإزالة الرواسب القديمة بين الناديين والتأكيد على عمق علاقاتهم التاريخية".

وتابع شوبير: "سيغيب عضوين من أعضاء مجلس إدارة الأهلى عن زيارة الزمالك اليوم أحدهم الدكتور محمد شوقى لظروف خارجة عن إرادته".

ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك اليوم الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.