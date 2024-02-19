شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا وموديست يطلبان عدم السفر مع الأهلى لغانا وكولر يحسم القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى أنتونى موديست ومحمود كهربا مهاجمى الأهلى طلبا من الجهاز الفنى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عدم السفر مع البعثة لغانا لمواجهة ميدياما فى دوري الأبطال.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "موديست طلب من كولر الموافقة على سفره لفرنسا لظروف خاصة، والأوربيين بيشوفوا الأمور دى عادية جدا، وكمان بيتوافق عليها".

وأضاف شوبير، "كهربا طلب أيضاً من كولر البقاء فى القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته التى يرتبط بها كثيراً".

وتابع شوبير، "كولر سيحسم مصير موديست وكهربا من السفر مع الفريق لغانا خلال ساعات والموافقة متوقفة على قدرة بيرسى تاو ووسام أبو على الطبية من اللحاق بمباراة ميدياما ففى حالة جاهزيتهم قد يوافق كولر على طلب موديست وكهربا".

وغاب بيرسى تاو عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري بسبب الإجهاد ويترقب الجهاز الفني فحص اللاعب لتحديد موقفه من مباراة ميدياما الغانى.

ومنح الجهاز الطبي بالأهلى وسام أبو علي تطعيمات السفر لغانا ليصبح جاهزاً لمرافقة المارد الأحمر في الرحلة المقبلة.

وكان سام أبو علي قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.