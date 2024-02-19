شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات سفر محمد الشناوى لقطر لخوض برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق إلى قطر لخوض برنامجه التأهيلى بأكاديمية أسباير، التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها .

وتشاور مسئولو القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً فى ألمانيا، عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو، قبل أن يستقر الحارس على السفر لقطر.

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر للتعافي من جراحة الكتف، وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل فى الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.