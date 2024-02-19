شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز: مصر أبهرتني بتنظيم كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جيمس بلاتيو، رئيس اتحاد فرنسا للجمباز، بالتنظيم المبهر لكأس العالم للجمباز الفني في مصر، مؤكدا أن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، بذل مجهودا خرافيا لخروج البطولة بهذا الشكل العالمي الذي شاهده الجميع.

وقال جيمس إن البطولة شهدت منافسة قوية تليق بالتنظيم الرائع للبطولة، حيث شاهدت منافسات ترتقي لمستوي أولمبياد وليست كأس عالم.

وأضاف جيمس، أن اللاعبين المصريين تطوروا بشكل مذهل وينافسون بشراسة وسينافسون بقوة فى المرحلة المقبلة من بطولات العالم للتأهل لأولمبياد باريس 2024

وعن استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الأولمبية القادمة قال جيمس، إن فرنسا تعمل على قدم وساق من أجل تنظيم الحدث الأكبر في العالم متمنيا أن يخرج بالشكل المطلوب ويحقق نجاح مبهر كما راينا في بطولة كأس العالم القاهرة 2024.

واستضافت مصر كأس العالم للجمباز الفني التيً أقيمت ضمن سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين