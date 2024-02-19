شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة سعيدة للاسكواش المصرى.. الفراعنة يحصدون 3 ألقاب فى أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أبطال الاسكواش المصري سيطرتهم على الألقاب في اللعبة، بعد ليلة مثيرة من المواجهات، نجح خلالها نجوم الاسكواش المصري فى تحقيق 3 ألقاب فى ليلة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بطولتي اسكواش أون فاير وهيوستن.

علي فرج يحصد لقب هيوستن

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي استضافتها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار. وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-5.



يوسف سليمان يتوج ببطولة اسكواش أون فاير يوسف سليمان يتوج ببطولة اسكواش أون فاير توج البطل المصري يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، ببطولة اسكواش أون فاير التي استضافتها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وفاز يوسف سليمان في مباراة الدور النهائي على الاسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 10-12, 11-3.





أمينة عرفي تحصد لقب اسكواش أون فاير

وفي ذات البطولة وبمنافسات السيدات، توجت أمينة عرفي لاعبة الجزيرة والتي لم تتخطى بعد الـ 16 عاماً ببطولة اسكواش أون فاير، و فازت عرفي في الدور النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 88 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-1, 9-11, 8-11, 11-9.