شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح ينهى أزمة حسين الشحات والشبيبى.. ورمضان صبحى يريد العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أزمة حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز فى طريقها للصلح، مشدداً على أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز يريد العودة للقلعة الحمراء.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبى لاعب بيراميدز فى طريقها للصلح، حتى يتم إسدال الستار على كل تفاصيلها بلا رجعة".

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى اقترب من تمديد تعاقده مع بيراميدز واللاعب يريد العودة للأهلى، وقد يعود مستقبلا للقلعة الحمراء".

وتابع شوبير، "أتمنى مجلس إدارة نادى بيراميدز برئاسة سالم الشامسى يبادر بدعوة مجلس إدارة الأهلى لزيارة ناديه أسوة بما حدث مع الزمالك لتصفية الأجواء، فلا يوجد احتقان بين الأهلى وبيراميدز كان مجرد خلافات فى وجهات النظر بسبب صفقة انتقال رمضان صبحى ولكن كفاية كده لابد أن يكون هناك تعاون وتباحث بين الناديين الكبيرين".