HONOR والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يرتقيان بمستوى الرياضات الإلكترونية في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال الشراكة الاستراتيجية وتقديم أحدث التقنيات من خلال الشراكة الاستراتيجية وتقديم أحدث التقنيات الاثنين - 19 فبراير 2024 Mon - 19 Feb 2024 مكة - الرياض

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