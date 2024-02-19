اليوم.. الأهلي برئاسة الخطيب في زيارة تاريخية لنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - في زيارة تاريخية، مقرر لها مساء اليوم الإثنين، يزور مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مقر نادي الزمالك، بعد أن قدم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض دعوة رسمية إلى الأحمر لزيارة الزمالك.

أكدت إدارة الأهلي أن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.. كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ووفاته قبل ثلاثة أسابيع، كانت وراء التأجيل.

جدير بالذكر أن العلاقات المميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.