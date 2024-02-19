وزير الرياضة يستقبل لاعب الزمالك السابق ويعلن تكفل الوزارة بمصاريف علاجه

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، اللاعب ابراهيم عبد الصبور طه الشهير بشيكا ظهير ايسر نادى الزمالك والجيش السابق ، والمصاب بمرض السرطان من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بوجود اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة حالة اللاعب .

واكد صبحي على تحمل الوزارة لكافة النفقات المادية الخاصة بعلاجه .

وكان وزير الشباب والرياضة قد كلف لجنة طبية متخصصة فى وقت سابق تتكون من الاستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا استاذ طب المخ والاعصاب ورئيس المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة ، الاستاذ الدكتور رافت عبد الفتاح استاذ طب الاورام وامراض الدم وزرع النخاع ، الاستاذ الدكتور شريف عبد الوهاب استاذ علاج الاورام بمستشفي وادى النيل وعضو المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة ، والاستاذ الدكتور مجدى محمود رئيس مجلس اقسام الجراحة بطب الازهر وعضو المجلس الاستشاري بوزارة الشباب والرياضة ، بمتابعة حالة اللاعب اول بأول حتى يتم علاجه والشفاء مع تكفل وزارة الشباب والرياضة بالعلاج الكامل للاعب.



وبدأ لاعب الزمالك السابق مشواره الكروي وتدرج فى فرق الناشئين بنادى الزمالك وهو من مواليد ١٩٩٧ وقدم " شيكا" مستوي فنى متميز جعل البعض يطلق عليه لقبه نظرا لمهاراته الكبيرة وشبه البعض بكابتن نادى الزمالك محمد عبد الرازق "شيكابالا ".