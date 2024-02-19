شوبير: أتمني زيارة الأهلي لنادي بيراميدز لوقف الاحتقان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الاعلامي أحمد شوبير عن الزيارة المرتقبة اليوم الإثنين، لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي سيزور نادي الزمالك في واقعة مضيئة بعد سنوات من النزاع بين القطبين.

وأثني شوبير علي الروح السائدة بين مجلسي الزمالك والأهلي، وأ انه يتمني ان تكون هناك زيارة مماثلة لنادي بيراميدز.



وتحدث شوبير خلال برنامجه الإذاعي«مع شوبير»، : «حان وقت عودة العلاقات الطيبة داخل الوسط الرياضي، والبداية بزيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك اليوم، وأتمنى أن تكون هناك زيارة مماثلة لنادي بيراميدز».

وأشار إلى أن «أساس الاحتقان بين الأهلي وبيراميدز، عندما انضم رمضان صبحي لصفوف الفريق السماوي، وهذا أمر مر عليه سنوات، ولا بد من فتح صفحة جديدة بين الناديين».

وأكد بيان النادي الأهلي، أنه كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة «الأحمر» والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووفاته قبل 3 أسابيع، كانت وراء التأجيل.



واختتم مجلس إدارة النادي الأهلي بيانه، مؤكدا أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك، دائما حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر، بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية، كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة، التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.