شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس استعدادا لدورة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ، على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس المقبل استعداداً لخوض دورة دبى الودية، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، فى الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

وعقد اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تنسيقيا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.

وتطرق الاجتماع للترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.