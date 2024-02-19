شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى.. زيزو وشيكابالا والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة ، وحقق الدروايش فوزاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الثانى بالدوري.