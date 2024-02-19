شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يصل الزمالك فى زيارة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجلس إدارة نادى الأهلى، منذ قليل، إلى مقر نادى الزمالك فى زيارة ودية، تلبية للدعوة التى تلقاها النادى الأحمر من نظرائهم بالقلعة البيضاء.

ويزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك اليوم، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.