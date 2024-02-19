شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: زيارة مجلس الأهلى للزمالك تاريخية لنبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام يكن، نجم الزمالك السابق عن زيارة مجلس الأهلى، لمقر نادى الزمالك اليوم تلبية لدعوة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء فى مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365.

وقال يكن فى المداخلة، إن هذه الزياة تاريخية ولها مردود كبير على الجماهير من أجل نبذ التعصب فى الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن العلاقة بين كلا الناديين ونجومهما قوية منذ أجيال طويلة.

لمزيد من تفاصيل مداخلة هشام يكن تابع اللينك التالى:

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

يذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.