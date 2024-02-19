شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام لقائمة الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الاهلى ، من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتعافى أحمد عبد القادر من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الرسمية الأخيرة، وبات اللاعب جاهزاً بنسبة كبيرة للسفر مع الأهلي إلى غانا، ولكن يبقى القرار فى يد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ونظيره الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، وهو ما سيتم حسمه خلال المران الاخير قبل السفر بساعات.

سبق للأهلي اللعب مع ميدياما الغانى مرة واحدة فى النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بثلاثية دون رد.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.